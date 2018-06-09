Из Ростова в Новороссийск пустят новую «Ласточку»

Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском будет курсировать новый электропоезд «Ласточка»

Первый рейс назначен на 6 июля. Поезд отправится с вокзала Ростов-Главный и пойдет в Новороссийск по новому маршруту — через станцию Протока в Славянске-на-Кубани. Это позволит сократить время в пути.

«Ласточка» будет ежедневно отправляться из Ростова в 6:38 и прибывать в Новороссийск в 11:25, дорога займёт 4 часа 47 минут. В обратном направлении поезд стартует в 16:55 и приедет в Ростов в 21:49, время в пути — 4 часа 54 минуты.

Поезд будет делать семь остановок: на станциях Батайск, Староминская — Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская и Тоннельная.

Билет будет стоить от 1 тыс. 276 рублей в вагоне первого класса и от 637 рублей в вагоне второго класса.

В пресс-службе СКЖД подчеркнули, что электропоезд Ростов — Краснодар — Новороссийск будет ходить по-прежнему расписанию.

Как сообщали Юга.ру, с 1 апреля между Краснодаром и Кисловодском начала курсировать «Ласточка», а с конца апреля вечерний электропоезд, который ездит из Ростова-на-Дону в Краснодар, продлили до Туапсе.



