Власти Кубани составили реестр образцовых пляжей
Минкурортов Краснодарского края составило перечень лучших практик по оформлению пляжей в регионе
Реестр составили специалисты ведомства на основе мониторинга внедрения стандартов оформления пляжных территорий.
«Сегодня эту практику активно реализуют Анапа, Геленджик, Сочи, Ейский, Туапсинский и Темрюкский районы, большинство пляжей которых уже оформлены в единой стилистике и получили свой узнаваемый образ», — отметил глава министерства Христофор Константиниди.
В перечень образцовых пляжей вошло 27 муниципальных и ведомственных пляжных территорий. Их опыт планируется распространить на все прибрежные курортные территории региона.
Наибольшее количество сосредоточено в Сочи — пляжи «Бархатные Сезоны (Омега)», «Бридж Резорт», «Взморье», «Камелия», им. М. Тореза, «Приморский», «Ривьера», «Робинзон», «Роза Хутор», «Чайка», а также в Ейском районе: пляжи «Азовский», «Рубин», «Золотой берег», «Коралл», «Солнечный берег», «Серфприют». Порядка четырех пляжных территорий находятся в Анапе — «Венера», «Селена», «Ривьера», «Сан Марин», трех — в Туапсинском районе: «Джубга», «Молния», «Небуг». По два пляжа в Геленджике — «Приморье» и «Алеан» — и Темрюкском районе — «Веселовка», «Морской бриз» — также вошли в перечень лучших практик по внедрению стандартов по приведению территорий к единому стилю.
Напомним, что стандарты оформления пляжных территорий, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в едином стиле под брендом «Курорты Краснодарского края» министерство разработало и направило в муниципалитеты еще в прошлом году. В ведомстве отметили, что Анапа, Сочи и Туапсинский район использовали при оформлении также бренды своих курортов.
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