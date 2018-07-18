Власти Кубани составили реестр образцовых пляжей

Минкурортов Краснодарского края составило перечень лучших практик по оформлению пляжей в регионе

Реестр составили специалисты ведомства на основе мониторинга внедрения стандартов оформления пляжных территорий.

«Сегодня эту практику активно реализуют Анапа, Геленджик, Сочи, Ейский, Туапсинский и Темрюкский районы, большинство пляжей которых уже оформлены в единой стилистике и получили свой узнаваемый образ», — отметил глава министерства Христофор Константиниди.

В перечень образцовых пляжей вошло 27 муниципальных и ведомственных пляжных территорий. Их опыт планируется распространить на все прибрежные курортные территории региона.

Наибольшее количество сосредоточено в Сочи — пляжи «Бархатные Сезоны (Омега)», «Бридж Резорт», «Взморье», «Камелия», им. М. Тореза, «Приморский», «Ривьера», «Робинзон», «Роза Хутор», «Чайка», а также в Ейском районе: пляжи «Азовский», «Рубин», «Золотой берег», «Коралл», «Солнечный берег», «Серфприют». Порядка четырех пляжных территорий находятся в Анапе — «Венера», «Селена», «Ривьера», «Сан Марин», трех — в Туапсинском районе: «Джубга», «Молния», «Небуг». По два пляжа в Геленджике — «Приморье» и «Алеан» — и Темрюкском районе — «Веселовка», «Морской бриз» — также вошли в перечень лучших практик по внедрению стандартов по приведению территорий к единому стилю.