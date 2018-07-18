В Адыгее увеличили финансирование на закупку лекарств для льготников

В Адыгее до 278 млн рублей увеличили сумму средств, выделяемых на лекарственное обеспечение почти 9 тыс. федеральных и 31 тыс. региональных льготников

«Вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В 2017 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов было выделено 255,8 млн рублей, что на 12,9% больше, чем в 2016 году. В этом году уже направлено 278 млн рублей на лекарства для региональных и федеральных льготников», — сообщила порталу Юга.ру начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава Адыгеи Татьяна Полянская.

По ее словам, эта сумма может быть увеличена за счет субсидии, ее размер зависит от числа федеральных льготников, которое уточняется несколько раз в год.

Как сообщали Юга.ру, в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Адыгея получила 81 млн рублей на льготные лекарства и медицинские изделия.

Эти средства направят на бесплатное лекарственное обеспечение 8 тыс. 876 из 42 тыс. 709 федеральных льготников. Ежемесячный норматив в этом году составляет чуть более 826 рублей, что почти на 20 рублей больше, чем в 2017 году.

«Лекарства в республике получает всего 20% от общего числа льготников. Как правило, это люди, которые нуждаются в дорогостоящих препаратах. Остальные воспользовались правом на получение денежной компенсации. Однако большинство тратит эти деньги, к сожалению, не на лечение», — сказала Татьяна Полянская.