Для Кубани выделят более 1,2 млрд рублей на льготные лекарства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому регионам из федерального бюджета выделят деньги на льготные лекарства и медицинские изделия

На эти цели направят 33,5 млрд рублей. Согласно документу, Краснодарский край получит 1,2 млрд рублей, Адыгея — 80,8 млн рублей, Дагестан — 336,3 млн рублей, Ингушетия — 103 млн рублей, Кабардино-Балкария — 107 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 86,1 млн рублей, Крым — 514,8 млн рублей, Северная Осетия — 134,8 млн рублей, Чечня — 219,3 млн рублей, Ставропольский край — 410,5 млн рублей, Ростовская область — 835,5 млн рублей.

Деньги предназначены для обеспечения инвалидов медикаментами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Отмечается, что в первом квартале число жителей, которые имеют право на получение льготных лекарств, увеличилось на 211,9 тыс. человек и достигло 3,4 млн человек, сообщает пресс-служба Правительства РФ.