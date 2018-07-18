В России предложили использовать на массовых мероприятиях технологию паспорта болельщика
Президент России Владимир Путин заявил, что во время массовых мероприятий на территории страны планируют использовать технологию паспорта болельщика (FAN ID)
Глава государства сообщил об этом, комментируя просьбу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее она предлагала распространить технологию FAN ID и на другие мероприятия, помимо чемпионата мира по футболу. По словам президента, введение паспорта болельщика на всех культурно-спортивных и массовых мероприятиях может быть целесообразно.
Отмечается, что принцип работы системы FAN ID могут применять во время проведения Универсиады и конкурса Чайковского в 2019 году, пишут «Ведомости».
Ожидается, что использование аналога FAN ID облегчит иностранцам въезд на территорию России и избавит от необходимости получать визу. По словам представителя Голодец, россияне будут получать паспорт болельщика в зависимости от характера мероприятия.
Как сообщали Юга.ру, паспорт болельщика (FAN ID) действовал во время чемпионата мира по футболу. Он представлял собой заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Документ давал право на бесплатный проезд в поездах между городами-организаторами проведения турнира. Также был предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте. Иностранцы, которые планировали посетить матчи, по FAN ID могли въезжать в страну без виз.
Мундиаль проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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