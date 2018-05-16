В Краснодаре открылся центр выдачи паспортов болельщика

В ТРЦ «Оз Молл» в Краснодаре 16 мая открылся дополнительный пункт выдачи паспортов болельщика, который будет работать без перерывов и выходных вплоть до окончания чемпионата мира по футболу

Он отметил, что Краснодар — крупный транспортный узел, который должен будет пропустить большое число людей, направляющихся на матчи. Центр удобно расположен — находится рядом с аэропортом и транспортной развязкой, через которую проходит трасса М4 «Дон».

«Опираясь на опыт подготовки и проведения Кубка Конфедераций в прошлом году, было принято решение открыть центр выдачи паспортов болельщика и в столице Кубани», — рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев.

Паспорт болельщика (FAN ID) — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Он оформляется бесплатно на сайте fan-id.ru и действует на все матчи ЧМ-2018. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в поездах между городами — организаторами проведения турнира и в общественном транспорте городов-организаторов. Для иностранцев FAN ID дает право на безвизовый въезд в страну на футбольные матчи.

Получить FAN ID можно в одном из центров выдачи либо по почте.

Напомним, впервые в истории турниров FIFA паспорт болельщика применялся во время Кубка конфедераций — 2017, который прошел в России.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.