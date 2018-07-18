Пропавшего в Кабардино-Балкарии альпиниста ищут на вертолете

В Безенгийское ущелье 18 июля вылетел вертолет МЧС для поисково-спасательных работ

«В 8:40 борт МЧС вылетел из Минвод в Нальчик, чтобы забрать там спасателей и отправиться на поиски пропавшего альпиниста в ущелье. Неизвестно, жив ли сорвавшийся», — сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Кантемир Беров.

Как сообщали Юга.ру, 17 июля пострадали туристы в Черекском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарии. Два человека получили травмы, один альпинист сорвался с горы, его ищут спасатели.