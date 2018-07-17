В горах Кабардино-Балкарии пострадали три человека из разных тургрупп

В Черекском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы

Вечером 17 июля в центр управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС поступила информация о происшествиях в Черекском и Эльбрусском районах.

При восхождении по туристическому маршруту в ущелье Безенги в Черекском районе в районе вершины Укю (высота 4334 метров) сорвался один член группы из пяти человек.

А в ущелье Адыр-Су на высоте около 3 тыс. метров группа из четырех человек попала под камнепад. Пострадали два человека — мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, женщина — перелом ноги. Остальные члены группы не пострадали.

На места обоих происшествий направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.