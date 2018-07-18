ФК «Сочи» уступил «Спартаку-2» в матче первого тура первенства ФНЛ

Новая футбольная команда города-курорта «Сочи»17 июля уступила московскому «Спартаку-2» в матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

Матч завершился со счетом 1:0. Встреча состоялась на Центральном стадионе имени Славы Метревели, который собрал более 3 тыс. болельщиков. Отдельную трибуну заняли фанаты «Спартака-2», они специально привезли в Сочи на игру барабан и во весь голос распевали кричалки в поддержку столичных футболистов.

«В Сочи нам придется адаптироваться — здесь достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать», — заявил в канун матча журналистам главный тренер команды Александр Точилин.

Петербургский футбольный клуб «Динамо» перед стартом сезона первенства ФНЛ переехал в Сочи и сменил название на «Сочи». На центральном стадионе имени Славы Метревели команда проведет только первые матчи, затем будет играть на стадионе "Фишт".

Как сообщали Юга.ру, в Сочи матчи ЧМ принял стадион «Фишт», который был построен к зимней Олимпиаде 2014 года, затем реконструирован под футбольную арену. Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. Его вместимость увеличили с 40 до 45 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д. На это было потрачено 4,7 млрд рублей.

Напомним, в 1991-2013 годах в Сочи существовал футбольный клуб «Жемчужина», который трижды расформировывался за свою историю. В 2013 году был образован ФК «Сочи», который с сезона-2014/15 попал в зону «Юг» первенства второго дивизиона России, но в июле 2015 года команда прекратила существование из-за финансовых проблем.