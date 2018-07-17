Потерявшегося в Северной Осетии мальчика нашли живым

Северная Осетия

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Добровольцы нашли в лесу шестилетнего мальчка, который 16 июля потерялся в районе автовокзала в Алагире

В поисках ребенка участвовали спасатели, представители республиканского УМВД России, местные жители и добровольцы.

«Ночью нашли сандалии малыша, ребенка же нашли, когда уже рассвело. Он сидел около дерева весь мокрый. Его сразу переодели и доставили в больницу на обследование», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

Как сообщали Юга.ру, у автовокзала в Алагире потерялся шестилетний мальчик из Екатеринбурга, к его поискам привлекли более 60 человек.

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