Потерявшегося в Северной Осетии мальчика нашли живым
Добровольцы нашли в лесу шестилетнего мальчка, который 16 июля потерялся в районе автовокзала в Алагире
В поисках ребенка участвовали спасатели, представители республиканского УМВД России, местные жители и добровольцы.
«Ночью нашли сандалии малыша, ребенка же нашли, когда уже рассвело. Он сидел около дерева весь мокрый. Его сразу переодели и доставили в больницу на обследование», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.
Как сообщали Юга.ру, у автовокзала в Алагире потерялся шестилетний мальчик из Екатеринбурга, к его поискам привлекли более 60 человек.
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