У автовокзала в Алагире потерялся 6‑летний мальчик из Екатеринбурга

Северная Осетия

Распечатать

В Северной Осетии спасатели ищут пропавшего мальчика из Екатеринбурга

Шестилетний мальчик, приехавший с мамой из Екатеринбурга, потерялся днем 16 июля в районе автовокзала города Алагира.

«Предположительно, ребенок мог уйти в прилегающую лесополосу. Поиски осложняются тем, что он имеет особенности развития, в связи с чем не разговаривает, соответственно не может откликнуться на зов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Мальчик одет в серую футболку и черные шорты, среднего роста, глаза черные, смуглый. 

К поискам привлечены около 60 человек — члены поисково-спасательного отряда с кинологическим расчетом, пожарные, спасатели республиканской службы спасения, сотрудники МВД с кинологическим расчетом, представители Россоюзспаса.

Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Основатель Alibaba приехал в Усть-Лабинск в гости к Дерипаске
Путин и Трамп провели первую полноформатную встречу
ФК «Урожай» может сняться с ПФЛ из-за недопонимания между властями и инвестором — «СЭ»
На Кубани назначили нового руководителя управления Росреестра
Планировка улиц Краснодара оказалась схожей с Сан-Франциско и Пекином
У автовокзала в Алагире потерялся 6‑летний мальчик из Екатеринбурга

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале