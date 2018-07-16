У автовокзала в Алагире потерялся 6‑летний мальчик из Екатеринбурга

В Северной Осетии спасатели ищут пропавшего мальчика из Екатеринбурга

Шестилетний мальчик, приехавший с мамой из Екатеринбурга, потерялся днем 16 июля в районе автовокзала города Алагира.

«Предположительно, ребенок мог уйти в прилегающую лесополосу. Поиски осложняются тем, что он имеет особенности развития, в связи с чем не разговаривает, соответственно не может откликнуться на зов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Мальчик одет в серую футболку и черные шорты, среднего роста, глаза черные, смуглый.

К поискам привлечены около 60 человек — члены поисково-спасательного отряда с кинологическим расчетом, пожарные, спасатели республиканской службы спасения, сотрудники МВД с кинологическим расчетом, представители Россоюзспаса.