Компания сына Ротенберга выиграла миллионный контракт на съемку Ростова из космоса

Компания Игоря Ротенберга выиграла контракт на 1,1 млн рублей на съемку Ростова из космоса

Как писали Юга.ру, власти Ростова планируют разрабатывать градостроительную документацию по снимкам из космоса. Департамент архитектуры и градостроительства Ростова завершил конкурс на закупку спутниковых снимков. За фотографии из космоса власти Ростова заплатят 1,17 млн рублей.

17 июля стало известно, что «Цент развития информационных технологий» («ЦРИТ»), принадлежащий Игорю Ротенбергу, выиграл аукцион. Соответствующие данные были опубликованы на сайте госзакупок.

Игорь Ротенберг — сын известного российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, который был генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Он занял 3-е место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа» в 2018 году.

В сообщении Минфина США о введении санкций в марте 2014 года подчеркивалось, что братья Ротенберги заработали при поддержке властей России миллиарды долларов на контрактах для «Газпрома» и зимних Олимпийских игр в Сочи.