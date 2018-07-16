Власти Ростова закупили снимки из космоса на 1,1 млн рублей

Власти Ростова планируют разрабатывать градостроительную документацию по снимкам из космоса

Согласно документам на сайте госзакупок, департамент архитектуры и градостроительства Ростова завершил конкурс на закупку спутниковых снимков. За фотографии из космоса власти Ростова заплатят 1,17 млн рублей.

Фото будут использоваться при разработке градостроительной документации. С помощью снимков власти планируют оценить современное состояние территории города и мониторить соблюдение градостроительного законодательства.

Сделать снимки надо не ранее 10 октября и не позднее 5 декабря этого года.

Ранее стало известно, что на поиски золота в Ростовской области выделят 200 млн рублей.