Власти Ростова закупили снимки из космоса на 1,1 млн рублей

Ростовская область

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Власти Ростова планируют разрабатывать градостроительную документацию по снимкам из космоса

Согласно документам на сайте госзакупок, департамент архитектуры и градостроительства Ростова завершил конкурс на закупку спутниковых снимков. За фотографии из космоса власти Ростова заплатят 1,17 млн рублей.

Фото будут использоваться при разработке градостроительной документации. С помощью снимков власти планируют оценить современное состояние территории города и мониторить соблюдение градостроительного законодательства.

Сделать снимки надо не ранее 10 октября и не позднее 5 декабря этого года.

Ранее стало известно, что на поиски золота в Ростовской области выделят 200 млн рублей.

Бюджет Космос Ростов-на-Дону
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