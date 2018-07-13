Экс-глава минздрава Дагестана арестован до предъявления обвинения
Кировской суд Махачкалы отправил под арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова
Решением суда Ибрагимов арестован на десять суток до предъявления обвинения, передает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, Танку Ибрагимова задержали 7 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Суд 9 июля направил его под домашний арест. Вместе с ним также был задержан его заместитель.
10 июля против Ибрагимова возбудили еще одно уголовное дело. Его снова задержали — по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Ибрагимов, его заместитель, а также специалисты отдела госзакупок минздрава РД подозреваются в создании организованной преступной группы, которая занималась хищениями бюджета. В частности, они причастны к хищению 44 млн рублей путем завышения цен на медоборудование и к хищению 71 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медучреждений Дагестана.
Через день стало известно о выявлении картеля в сфере закупок медикаментов и медехники в республике. По предварительным данным, доход его участников составил более 7 млрд рублей.
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