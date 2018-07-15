Путин вручил медали ЧМ-2018 футболистам сборных Франции и Хорватии

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу

Церемония закрытия ЧМ началась на стадионе «Лужники» перед началом игры между Францией и Хорватией. По данным ФИФА, в мероприятии приняли участие около 800 человек. За десять минут до начала матча российская актриса Наталья Водянова и экс-футболист сборной Германии Филипп Лам вынесли на поле оригинальный кубок чемпионата мира.

Как сообщали Юга.ру, Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу — 2018.

Сразу после матча началось награждение победителей. Во время церемонии шел ливень. Французского футболиста Килиана Мбаппе признали лучшим молодым игроком ФИФА. Приз «Золотой мяч» получил игрок хорватский сборной Лука Модрич. Также «серебряным мячом» награжден бельгийский игрок Эден Азар, а «бронзовым» — француз Антуан Гризманн.

Сборная Испании получила приз за честную игру. За все матчи команда заработала только две желтые карточки и ни одной красной, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Путин наградил медалями игроков сборной Хорватии и Франции. На награждении присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Главный приз — кубок ЧМ — сборной Франции вручил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.