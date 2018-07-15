В Сочи из-за сильного ливня подтопило несколько районов
Краснодарский край Оксана Васильченко
На Сочи 15 июля обрушился сильный ливень
Из-за дождя оказались подтопленными районы Бытха, Кудепста, Мацесту. Фотографии и видеозаписи с подтопленными улицами опубликовали в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что также затопило трассу в районе Кудепсты и улицу Навагинскую.
Как сообщали Юга.ру, на 15 июля в Сочи было объявлено экстренное предупрждение по ливням. В случае происшествий граждан просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
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