В Сочи из-за сильного ливня подтопило несколько районов

На Сочи 15 июля обрушился сильный ливень

Из-за дождя оказались подтопленными районы Бытха, Кудепста, Мацесту. Фотографии и видеозаписи с подтопленными улицами опубликовали в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что также затопило трассу в районе Кудепсты и улицу Навагинскую.

Как сообщали Юга.ру, на 15 июля в Сочи было объявлено экстренное предупрждение по ливням. В случае происшествий граждан просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112.