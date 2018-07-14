Подозреваемый в убийстве в «Голодной утке» в Геленджике пришел в полицию

В Геленджике подозреваемый в убийстве мужчины пришел в полицию

«Подозреваемый сам пришел в полицию 13 июля. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.