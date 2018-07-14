Подозреваемый в убийстве в «Голодной утке» в Геленджике пришел в полицию
Краснодарский край Маша Волобуева
В Геленджике подозреваемый в убийстве мужчины пришел в полицию
«Подозреваемый сам пришел в полицию 13 июля. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Геленджике возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в кафе в селе Кабардинка. Смерть 45-летнего мужчины наступила из-за тупой травмы головы.
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