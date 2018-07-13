В Геленджике в кафе «Голодная утка» нашли тело мужчины. СК ищет свидетелей

В Геленджике возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в селе Кабардинка

Следователи устанавливают свидетелей преступления, совершенного ночью 8 июля в кафе «Голодная утка», расположенном на набережной в селе Кабардинка. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть 45-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния в мозг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о личностях данных людей, а также свидетелей преступления, следствие просит обратиться в СО по Геленджику по адресу: Геленджик микрорайон Парус, 6а либо по телефонам: 8 (999) 437-87-49, 8 (928) 208-83-57, 8 (918) 670-84-44.