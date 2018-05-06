В Краснодаре рабочая группа изучит состояние объектов культурного наследия

В конце мая состоится первое заседание рабочей группы по изучению состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодара

«Наша задача — разобраться в судьбе каждого памятника и выработать системные решения, пока не поздно. Необходимо определить перечень действий по каждому историческому объекту. Где-то, может, потребуется помочь собственникам разобраться и выполнить свои обязательства, а где-то — принять решение об изъятии зданий у нерадивых собственников (Дом архитектора Косякина этого ждет уже много лет). Надо определиться, в каких случаях требуется федеральная и региональная поддержка, а где муниципалитет обойдется своими силами, где брать деньги на реконструкцию, кого к ней привлекать, сколько времени займут те или иные работы и что мы получим в результате», — пояснила Натальи Костенко.

На первом заседании члены группы обсудят 26 проблемных зданий, которые попали в «красную зону» по итогам мониторинга ОНФ.

В состав рабочей группы войдут эксперты в области архитектуры, градостроительства, истории и краеведения, специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края и представители правоохранительных органов.

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече мэра города Евгения Первышова и депутата Госдумы РФ, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко, передает «ФедералПресс» .

По данным мониторинга памятников архитектуры и культуры, проведенного общественниками, было установлено, что только 20% исторических зданий находятся в хорошем состоянии, остальные требуют тех или иных видов ремонтных работ, а 26 памятников (10%) находятся на грани исчезновения. В ОНФ сделали вывод, что в Краснодаре отсутствует действенная форма контроля над собственниками исторических зданий.

Результаты мониторинга после собственной проверки подтвердила прокуратура Краснодарского края, которая по результатам внесла представление руководителю управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роману Семихатскому и поручила за месяц устранить выявленные нарушения.