Курортный сбор в Сочи введут с 16 июля

Курортный сбор в Сочи и на других курортах Краснодарского края начнут взимать с 16 июля. Он составит 10 рублей в сутки.

По подсчетам специалистов, доход от курортного сбора составит порядка 36 млн рублей. Все средства, собранные операторами, будут направлены на улучшение инфраструктуры курорта.

«В Сочи постарались сделать сумму небольшой, незаметной для отдыхающих. С другой стороны, так принято во многих странах. Все, что касается курортной составляющей, должно решаться за счёт сборов, тогда как бюджет города должен идти на улучшение уровня жизни самих его жителей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе напомнили, что в Краснодарском крае наряду с Сочи курортный сбор в качестве эксперимента будет введен на территории Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Шепси, Небуга, Джубги и Новомихайловки. От оплаты этого сбора будут освобождены дети до 18 лет, учащиеся очной формы в возрасте до 24 лет, льготные категории граждан, а также жители края. Оплату будут принимать сами гостиницы, они выступят в данном случае операторами курортного сбора.