Кадыров получил благодарность от Путина за организацию выборов президента

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина

Президент поблагодарил Кадырова за активное участие в подготовке и проведении выборов главы государства.

Письмо главе Чечни вручил полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, который с рабочим визитом прибыл в республику. Полпред отметил, что Чечня ему более знакома и близка из всех регионов СКФО, так как с 2000 года он «выполнял специальные задачи по обеспечению безопасности» в России совместно с Рамзаном Кадыровым и «многими людьми, которые находятся здесь». Матовников подчеркнул, что за 18 лет республика сделала огромный прорыв.

«Наверное, единственный пример в истории новой России, когда фактически произошло новое рождение республики после тех событий, которые происходили в 90-е годы», — заявил он.