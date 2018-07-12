Кадыров получил благодарность от Путина за организацию выборов президента

Чечня, Вся Россия

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина

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Письмо главе Чечни вручил полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, который с рабочим визитом прибыл в республику. Полпред отметил, что Чечня ему более знакома и близка из всех регионов СКФО, так как с 2000 года он «выполнял специальные задачи по обеспечению безопасности» в России совместно с Рамзаном Кадыровым и «многими людьми, которые находятся здесь». Матовников подчеркнул, что за 18 лет республика сделала огромный прорыв.

«Наверное, единственный пример в истории новой России, когда фактически произошло новое рождение республики после тех событий, которые происходили в 90-е годы», — заявил он.

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Александр Матовников вручил Кадырову книгу с избранными высказываниями, выступлениями и интервью Владимира Путина «Слова, меняющие мир», передает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Чечня стала лидером по явке в Северо-Кавказском федеральном округе: здесь проголосовали 91,54% жителей республики, Владимира Путина поддержали 91,44% избирателей.

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