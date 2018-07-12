Фан-зону в Ростове во время ЧМ посетило более 400 тыс. человек

Во время чемпионата мира по футболу 439 тыс. человек посетили фан-зону в Ростове, 214 тыс. болельщиков посмотрели матчи на «Ростов-Арене»

«439 тыс. человек посетили фан-зону за 22 дня ЧМ. Туристический поток составил 190 тыс. человек, половина из них иностранцы. На пяти матчах на «Ростов-Арене» побывали 214 тыс. болельщиков», — рассказал на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев также отметил, что во время ЧМ гостям помогали 3 тыс. волонтеров, 21 тыс. человек были задействованы в обеспечении охраны.

«Я оценил бы на отлично работу казаков. К охране были привлечены 150 дружинников. Это нормальные, мирные люди, с которыми можно общаться и дружить», — отметил губернатор.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» приняла матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала между Японией и Бельгией (2 июля).

7 июля в Сочи сборная России проиграла по пенальти Хорватии матч за выход в полуфинал мундиаля.