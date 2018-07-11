На детской площадке Молодежного сквера Краснодара установят 30 игровых элементов

В обновленном сквере Молодежном в Краснодаре планируют дополнительно установить более 30 элементов детского игрового оборудования

Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил сквер на улице Сормовской, который реконструировали в 2017 году. Глава города пообщался с подростками, которые тренируются в скейт-парке, открытом в сквере после ремонта. Молодые люди рассказали, что из-за дождей покрытие спусков начало портиться. Мэр поручил проработать варианты привести в порядок покрытие горок, а юношей призвал следить за порядком, убирать прилегающую территорию и охранять ее от вандалов.

Первышов заявил о необходимости продолжить благоустройства и озеленения территории, а также своевременного проводить ремонт установленного в сквере оборудования. Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК, глава отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна Иса Чингариев сообщил, что в сквере планируют высадить кусты роз и цветы-летники. В детском городке в центре сквера установят около 30 новых элементов для младшей возрастной группы — качели, горки, качалки, карусели и игровые модули, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.