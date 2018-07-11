На детской площадке Молодежного сквера Краснодара установят 30 игровых элементов
В обновленном сквере Молодежном в Краснодаре планируют дополнительно установить более 30 элементов детского игрового оборудования
Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил сквер на улице Сормовской, который реконструировали в 2017 году.
Глава города пообщался с подростками, которые тренируются в скейт-парке, открытом в сквере после ремонта. Молодые люди рассказали, что из-за дождей покрытие спусков начало портиться. Мэр поручил проработать варианты привести в порядок покрытие горок, а юношей призвал следить за порядком, убирать прилегающую территорию и охранять ее от вандалов.
Первышов заявил о необходимости продолжить благоустройства и озеленения территории, а также своевременного проводить ремонт установленного в сквере оборудования.
Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК, глава отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна Иса Чингариев сообщил, что в сквере планируют высадить кусты роз и цветы-летники.
В детском городке в центре сквера установят около 30 новых элементов для младшей возрастной группы — качели, горки, качалки, карусели и игровые модули, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в 2017 году в сквере Молодежном прощадью 2,7 га вымостили прогулочные аллеи со скамейками, сделали клумбы и арт-объекты, игровую зону, велопарковки, скейтпарк, спортплощадку с уличными тренажерами и баскетбольную площадку. В зеленой зоне высадили более 2,5 тыс. кустарников, цветов и деревьев.
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