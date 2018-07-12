В Таганроге осудили бизнесменов, которые хотели продать человека на органы

Ростовская область

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Таганрогский городской суд признал виновными двух мужчин, которые хотели продать человека на органы. Каждый приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Как писали Юга.ру, двое жителей Таганрога пытались продать знакомого на органы за 1,5 млн рублей.

Планируя продать общего знакомого на органы, двое злоумышленников придумали для него легенду, согласно которой парень должен перегнать машину из России за рубеж для перепродажи. Для этого, объяснили они, ему нужно пройти комплексное медобследование. После получения результатов злоумышленники убедились, что знакомый здоров и подходит для продажи на органы. Парня привели в гостиницу на встречу с напарником, который планировал купить человека. Покупателем выступил сотрудник правоохранительных органов, который действовал в рамках следственного мероприятия.

11 июля Таганрогский городской суд признал их виновными по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ (Торговля людьми в целях изъятия органов) и назначил каждому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

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