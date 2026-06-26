Экс-мэр Анапы Василий Швец возглавил корпорацию «Туризм.РФ»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшего мэра Анапы Василия Швеца назначили генеральным директором корпорации «Туризм.РФ»

25 июня пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что бывший мэр Анапы Василий Швец официально назначен руководителем АО «Корпорация Туризм.РФ».

По данным ведомства, на новом посту экс-мэру курорта предстоит завершить уже запущенные инвестиционные проекты по всей стране и обеспечить своевременный ввод объектов туристической инфраструктуры в эксплуатацию.

Новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий:

Под руководством Швеца корпорация планирует усилить взаимодействие с регионами — помочь местным властям в подготовке новых инвестпроектов, привлечь дополнительное финансирование и развивать туристический потенциал.

Напомним, Василий Швец руководил Анапой с 2020 года и покинул пост мэра в 2025 году в связи с переходом на новую должность на федеральном уровне. Сейчас главой города является Светлана Маслова.

АО «Корпорация Туризм.РФ» — госкомпания, отвечающая за развитие туристического потенциала и инфраструктуры в стране. Организация работает в десятках субъектов РФ совместно с бизнесом и властями, помогая разрабатывать мастер-планы территорий и сопровождать крупные инвестпроекты — от создания современных гостиниц до строительства целых курортов.

«Туризм.РФ» выступает куратором проекта «Новая Анапа», который обещает стать самым масштабным и дорогим новым курортом в России.

Как писали Юга.ру, губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС. Предыдущего обвиняют в превышении полномочий.

Анапа Василий Швец Кадровые перестановки Курорты и туризм Чиновники

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