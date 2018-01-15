В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России 15 января стартует эксперимент по маркировке табачной продукции

В рамках эксперимента на каждую пачку и каждый блок сигарет и папирос будут наносить маркировку — двухмерный код в формате Data Matrix. Штрих-код будет отражать данные, подтверждающие подлинность продукции: название марки сигарет, дату, место и время производства. По рекомендациям, утвержденным Минпромторгом, код будет наноситься на нижнюю торцевую или боковую часть пачки.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2018 года, он будет добровольным, присоединиться к эксперименту можно будет после его начала. С января в тестировании системы маркировки смогут принять участие производители табачной продукции, оптовики и розничные торговцы, с 1 июля к эксперименту смогут подключиться импортеры табака.

В рамках проекта проверят работу системы маркировки для обеспечения подлинности продукции и для противодействия ввозу контрафакта в Россию. В результате легальные производители смогут увеличить свою долю на рынке, а государство — собираемость налогов. По итогам эксперимента решат, целесообразно ли переходить к системе обязательной маркировки сигарет.

Оператором информационной системы проекта стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«К эксперименту уже присоединились крупнейшие производители табачной продукции, занимающие более 90% рынка, ключевые дистрибьюторы и розничные сети», — рассказал замгендиректора ЦРПТ по связям с общественностью и маркетингу Реваз Юсупов.

Пока неизвестно, увеличит ли маркировка цену на сигареты, но табачные компании считают, что технология не сильно повлияет на стоимость пачки либо не повлияет вообще, передает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, ранее Минздрав РФ предложил ввести экологический налог на табачные изделия, так как рост акцизов недостаточен.

В России производство сигарет за десять месяцев 2017 года снизилось на 19%.