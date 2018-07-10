На пляжах Анапы разрешили купаться взрослым

Запрет на купание на пляжах Анапы снят для взрослых, детям купаться по-прежнему запрещено

Как сообщали Юга.ру, запрет на купание в Анапе из-за холодной воды в море действовал с 6 июля. Температура воды опускалась до 10-13 градусов.

9 июля температура воды, по данным городской службы спасения, была от 14 до 20 градусов.

«Согласно данным единой дежурно-диспетчерской службы, температура воды ниже 20 градусов. Для детей запрещено купание, взрослым — на их усмотрение», — цитирует представителя администрации Анапы ТАСС.

На другом популярном курорте — в Геленджике также несколько дней было запрещено купание, но по другой причине — из-за аварии на канализационно-насосной станции. Сегодня запрет частично сняли.