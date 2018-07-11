На Ставрополье годовалая девочка утонула в ванне
В Советском районе Ставропольского края назначили доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего ребенка
Установлено, что 8 июля жительница Зеленокумска купала свою годовалую дочь в ванной во дворе дома. Женщина ненадолго отошла, а вернувшись, обнаружила утонувшего ребенка.
Родители сразу повезли девочку в больницу, где медики констатировали ее смерть. Судмедэксперт установил, что смерть наступила от утопления в воде.
Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщали Юга.ру, в Чечне в начале июля двухлетний мальчик утонул в бассейне, установленном во дворе частного дома.
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