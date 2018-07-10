В Чечне в домашнем бассейне утонул двухлетний мальчик

В Чечне начали доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка

Несчастный случай произошел в селе Гехи. По предварительной информации, в бассейне, который был установлен во дворе частного дома, купался ребенок. Он утонул, когда взрослых рядом не было. Тело мальчика обнаружила его мать.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.