В Чечне в домашнем бассейне утонул двухлетний мальчик

Чечня

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В Чечне начали доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка

Несчастный случай произошел в селе Гехи. По предварительной информации, в бассейне, который был установлен во дворе частного дома, купался ребенок. Он утонул, когда взрослых рядом не было. Тело мальчика обнаружила его мать.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.

Дети Следственный комитет
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