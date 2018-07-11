ФНС запросила доступ к банковским счетам граждан

Федеральная налоговая служба направила в Минфин предложения, в которых запросила право на доступ к информации о счетах граждан

В ФНС полагают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством. В Налоговый кодекс РФ предлгают внести поправки, которые обяжут банки предоставлять информацию о счетах граждан вне рамок проверок. В Минфине подтвердили, что рассмотрят поступившие от службы предложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ФНС Даниила Егорова.

Специалист российской юридической фирмы Taxology Алексей Артюх пояснил, что сейчас ФНС может получать информацию по счетам только во время налоговых проверок — выездной и камеральной. Выездную проверку в отношении обычных граждан проводят редко. Камеральную проверку организуют после подачи налоговой декларации и для подтверждения указанных сведений.

По словам Артюха, в случае одобрения инициативы работники налоговых служб получат возможность контролировать все деньги на счетах физических лиц и добавлять налоги на незадекларированные доходы. Отмечается, что от нововведения могут пострадать граждане, которые пользуются услугами сайтов объявлений, или которые часто получают деньги на карту.

«Людям не понравится расширение полномочий ФНС, но массового возвращения к наличке не произойдет», — сказал глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

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