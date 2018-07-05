Общественный транспорт Краснодара планируют полностью перевести на безналичную оплату в 2019 году

Мэр города Первышов подписал соглашение с Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк», согласно которому проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ для пользователей карт «Мир» будет стоить 22 рубля

С 10 июля по 10 сентября проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ при оплате картой российской платежной системы «Мир» будет стоить 22 рубля вместо 26 рублей. Акция стартует в рамках проекта «Безналичный город», соглашение о реализации которого подписали 5 июля Евгений Первышов и управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко. Главные цели проекта — модернизация и обновление подвижного состава, строительство новых трамвайных веток, обеспечение прозрачности платежей.

По словам управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко, предполагается перейти полностью на безналичную систему в муниципальном транспорте в течение 2019 года. Также планируется перевести на безналичную оплату во всех автобусах коммерческих перевозчиков — это около 1 тыс. единиц транспорта.

Краснодар — первый город, в котором жители будут иметь возможность расплачиваться в трамваях и автобусах с помощью банковских карт «Мир», отметил Орешко. Чтобы оплатить проезд, держателю будет необходимо приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору, при этом сумма поездки со скидкой спишется в течение нескольких дней.

Мэр Краснодара назвал «Сбербанк» стратегическим партнером Краснодара, благодаря совместной работе с которым администрация смогла снизить процент по муниципальным кредитам до 8%. На руках краснодарцев уже более 3 миллионов банковских карт, при этом объем операций ежегодно растет на 15-20%, рассказал Первышов.

По данным «Сбербанка», за последний год жители Краснодара стали больше пользоваться банковскими картами для оплаты. В среднем в день совершается 21-23 тыс. поездок на транспорте КТТУ, которые пассажиры оплачивают бесконтактными картами. За четыре дня июля зафиксировали около 12 тыс. транзакций.