Минстрой Ростовской области хочет взыскать с подрядчика «Ростов-Арены» 119 млн рублей

Министерство строительства Ростовской области подало иск в Арбитражный суд региона на подрядчика «Ростов-Арены» «Крокус Интернешнл» Араса Агаларова

Как сообщается в документах Арбитражного суда региона, предмет иска — выполнение работ по подготовке подходов к стадиону «Ростов-Арена» и строительству водно-спортивного объекта «Акватории».

«Крокус Интернешнл» не смог закончить работы в срок. Минстрой потребовал взыскать с подрядчика пени в размере 119,4 млн рублей. Предварительное заседание по иску состоится 6 августа.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал в иске «Крокус Интернэшнл» о продлении сроков выполнения работ по благоустройству территории около «Ростов-Арены».

Как писали Юга.ру, в мае этого года Арас Агаларов также проиграл суд СМИ, написавшему, что «Ростов-Арена» может рухнуть во время ЧМ-2018.