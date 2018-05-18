Арас Агаларов проиграл суд СМИ, написавшему, что «Ростов-Арена» может рухнуть во время ЧМ-2018

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск АО «Крокус Интернэшнл» и главы компании Араса Агаларова к «Первому антикоррупционному СМИ». В тексте утверждалось, что при строительстве «Ростов-Арены» были украдены тысячи тонн стройматериалов

Компания «Крокус Интернэшнл» является подрядчиком «Ростов-Арены». Предметом разбирательства был текст под заголовком «Ростов Арена» может рухнуть прямо во время матча чемпионата мира».

«Масштабы хищений при строительстве сделали арену изначально аварийной и потенциально опасной для десятков тысяч зрителей. Коррупция и воровство стали символом строительства стадиона», — говорится в тексте.

По словам источника издания, под стадионом остались пустые скважины, которые разуплотняют грунты. Отмечается, что тысячи тонн бетона на стройплощадку не попали.

Реакцией на этот текст со стороны «Крокуса» стал иск, в котором утверждалось, что статья порочит деловую репутацию подрядчика. Истец требовал удалить текст и опубликовать опровержение. Но 17 мая по результатам судебного заседания в удовлетворении иска было отказано.

Торжественное открытие «Ростов-Арены» состоялось 13 мая. На стадионе прошли три тестовых матча, последний из которых посетили более 40 тыс. человек.

«Ростов-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.