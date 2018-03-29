В Дагестане против различных руководителей возбудили 155 дел о коррупции

Дагестан

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Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что уголовные дела о коррупции возбудили в отношении 155 руководителей различного уровня

Об этом он рассказал на сессии Народного собрания республики.

«В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел стали начальники республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — пояснил Магомедов.

Он добавил, что результаты работы по противодействию коррупции улучшены. В целом выявили более 600 преступлений, около 460 уголовных дел направили в суд, сообщает «Интерфакс».

Коррупция Полиция
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