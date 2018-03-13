Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана, отдельно отметив заправки

Президент Владимир Путин во время визита в Дагестан обсудил важность борьбы с коррупцией и наведения порядка в экономике республики

Так, на встрече с представителями общественности республики Путин отметил, что коррупция является проблемой многих сфер. Он обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

«Но куда-то и кому-то они же платят?» — отметил глава государства.

«Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей», — обратился Путин к участникам встречи.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.

«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», — цитирует президента РИА Новости.

Также вопросы социально-экономического развития Дагестана Путин обсудил на совещании с представителями властей республики. Он отметил, что несмотря на постепенное улучшение ситуации в ряде сфер, в том числе в сфере АПК и промышленности, в регионе существует много проблем.

Президент отметил, что сегодня бюджет республики на 70% зависит от дотаций и субсидий, а когда-то регион был донором. К этому состоянию Путин призвал вернуть Дагестан.

«И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги. Дело совсем не в этом. Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень. Убежден, что у республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития», — подчеркнул глава государства.

Ключевыми задачами он назвал повышение уровня реальных доходов и зарплат граждан, создание новых рабочих мест, модернизацию инфраструктуры и социальной сферы. Для этого он призвал использовать инвестиционный потенциал республики, максимально задействуя конкурентные преимущества региона: удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров, хороший климат, высокая обеспеченность энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетикой. Также президент призвал поддержать предпринимательскую активность, сформировать максимально благоприятные условия для создания компаний.

Как сообщали Юга.ру, Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 13 марта.