В Краснодаре на улице Шевченко откроют ярмарку с продукцией местных фермеров
В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко откроют фермерский дворик
Вице-мэр Краснодара Дмитрий Логвиненко рассказал, что ярмарку откроют по просьбам местных жителей. Рынок на 60 торговых мест оформят в стиле фермерского дворика. Около 20 мест будут бесплатными для фермеров. Торговые павильоны уже устанавливают возле строения № 103, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
«Торговые павильоны в районе улиц Ставропольской и Шевченко, которые были установлены ранее, давно устарели. Они не входили в схему размещения нестационарных торговых объектов. Истек и срок аренды земельного участка, поэтому от собственника потребовали демонтировать ларьки», — пояснил вице-мэр.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в марте снесли ярмарку на улице Шевченко.
В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской начали сносить торговые киоски. Мэр Евгений Первышов заявил, что на этом месте оборудуют торговые места для кубанских фермеров.
Ранее глава города пообещал предоставить кубанским фермерам лучшие места для торговли. Он также предложил создать интернет-ресурс, где жители смогут получать информацию о продукции фермеров, которая реализуется в Краснодаре.
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