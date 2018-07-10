В Краснодаре на улице Шевченко откроют ярмарку с продукцией местных фермеров

В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко откроют фермерский дворик

Вице-мэр Краснодара Дмитрий Логвиненко рассказал, что ярмарку откроют по просьбам местных жителей. Рынок на 60 торговых мест оформят в стиле фермерского дворика. Около 20 мест будут бесплатными для фермеров. Торговые павильоны уже устанавливают возле строения № 103, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Торговые павильоны в районе улиц Ставропольской и Шевченко, которые были установлены ранее, давно устарели. Они не входили в схему размещения нестационарных торговых объектов. Истек и срок аренды земельного участка, поэтому от собственника потребовали демонтировать ларьки», — пояснил вице-мэр.