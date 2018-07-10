В Минздраве РФ поддержали введение акцизов на косметику и духи

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В Министерстве здравоохранения РФ поддержали законопроект, который предполагает введение акцизов для производителей косметики и парфюма

Ранее законопроект разработал Минфин. Согласно проекту, размер сбора составит 523 рублей за 1 л безводного спирта и 107 рублей за 1 л денатурированного спирта. Производителям, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции, предоставят налоговый вычет на сумму акциза.

Ожидается, что такие меры приведут к сокращению нелегального производства. Производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерии, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета. Вследствие этого они должны будут заплатить высокий акциз.

В Минздраве отметили, что введение акцизов не отразится на цене парфюмерии и косметики. В случае принятия законопроекта, акцизы начнут взимать с 2019 года, пишут «Известия».

Сейчас производители парфюмерно-косметической продукции должны иметь лицензию на изготовление, хранение и поставки товаров, в составе которых есть спирт. При этом лицензию выдают только тем компаниям, которые оснастили свои предприятия системой учета ЕГАИС.

Как сообщали Юга.ру, Минсельхоз выступил против идеи Минздрава ввести акцизы на соленые огурцы, квас и выпечку.

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