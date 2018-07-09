Волейболисты сборной России выиграли Лигу наций

В Лилле 8 июля состоялся «Финал шести» волейбольной Лиги наций, в поединке за золото турнира сборная России обыграла команду Франции

Поединок завершился со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Самым результативным игроком матча стал диагональный Максим Михайлов, на счету которого 19 очков.

Поединок прошел на стадионе «Пьер Моруа» и собрал на трибунах 10 тыс. 164 зрителя.

На финальном этапе Лиги наций подопечные Сергея Шляпникова расправились с Польшей (3:1) и США (3:0), а в полуфинале разгромили команду Бразилии (3:0), которая в матче за бронзу всухую уступила американцам.

Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2015/16 Сергей Шляпников был главным тренером краснодарского волейбольного «Динамо». Под его руководством команда финишировала в чемпионате России на 13-м месте, что на тот момент стало худшим результатом за всю историю выступлений команды в Суперлиге.