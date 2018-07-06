В Краснодаре на месте Дома быта построят офисный центр

Краснодарский край

Распечатать

На перекрестке улиц Красной и Хакурате в центре Краснодара построят офисный центр

Об этом сообщил глава департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Юрий Рысин. По его словам, проект нового здания проходил долгую процедуру согласования.

«На встрече с жителями было принято однозначное решение — этажность нового здания не превысит этажность соседних домов и зданий. Высотность исторического центра Краснодара не будет нарушена», — подчеркнул Рысин.

Напомним, согласно правилам зонирования, предельный параметр высотности в этом районе не должен превышать 20 метров. В результате окончательный проект предусматривает возведение шестиэтажного офисного центра. На первых двух этажах обустроят парковочную зону, а часть первого этажа займут торговые площади.

«При соблюдении всех этих условий проект полностью соответствует всем существующим нормам и требованиям. Кроме того, в центре Краснодара появится современное, красивое и очень стильное здание», — добавил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

Дом быта по ул. Красной, 133, возведенный в 1971 году, снесли в 2015 году. Как сообщали Юга.ру, владелец участка — компания «Кубаньбытуслуги» планировала построить на этом месте торговый центр. Позже появлялась информация о многоэтажном бизнес-центре.

Забор, который больше трех лет ограждал пустой квартал, демонтировали в начале этой недели.

Отметим, что накануне замруководителя департамента по архитектуре и градостроительству региона Александра Устроева рассказала «Кубань 24», что окончательный проект — это три корпуса с офисами — двух, шести и девяти этажей. Позже новость с информацией об этом была удалена.

Исторический центр Краснодар Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на месте Дома быта построят офисный центр
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе Кубани
Девять человек погибли в ДТП на Кубани
Движение на подтопленном участке трассы в Сочи возобновили
Власти Сочи заявили об одном подтопленном участке в городе
В Сочи из-за дождя подтопило трассу

Лента новостей

Статьи

Угадайте город по стадиону

Тест для болельщиков и всех сочувствующих

Статьи

Где, когда и с кем заняться йогой в парках Краснодара

Обзор Эволюции Юга.ру

Статьи

«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»

Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале