В Краснодаре на месте Дома быта построят офисный центр

На перекрестке улиц Красной и Хакурате в центре Краснодара построят офисный центр

Об этом сообщил глава департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Юрий Рысин. По его словам, проект нового здания проходил долгую процедуру согласования.

«На встрече с жителями было принято однозначное решение — этажность нового здания не превысит этажность соседних домов и зданий. Высотность исторического центра Краснодара не будет нарушена», — подчеркнул Рысин.

Напомним, согласно правилам зонирования, предельный параметр высотности в этом районе не должен превышать 20 метров. В результате окончательный проект предусматривает возведение шестиэтажного офисного центра. На первых двух этажах обустроят парковочную зону, а часть первого этажа займут торговые площади.

«При соблюдении всех этих условий проект полностью соответствует всем существующим нормам и требованиям. Кроме того, в центре Краснодара появится современное, красивое и очень стильное здание», — добавил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

Дом быта по ул. Красной, 133, возведенный в 1971 году, снесли в 2015 году. Как сообщали Юга.ру, владелец участка — компания «Кубаньбытуслуги» планировала построить на этом месте торговый центр. Позже появлялась информация о многоэтажном бизнес-центре.

Забор, который больше трех лет ограждал пустой квартал, демонтировали в начале этой недели.

Отметим, что накануне замруководителя департамента по архитектуре и градостроительству региона Александра Устроева рассказала «Кубань 24», что окончательный проект — это три корпуса с офисами — двух, шести и девяти этажей. Позже новость с информацией об этом была удалена.