В Адыгее арабские инвесторы планируют построить экспортный центр

Компания «Аль-Фаладж» из Объединенных Арабских Эмиратов планирует построить в Адыгее первый в мире распределительный центр по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции

Его деятельность будет связана с закупкой продукции у местных сельхозпроизводителей, ее упаковкой, экспортом в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.

Об этом сообщило руководство компании 4 июля на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым. По словам инвесторов, такие проекты намерены реализовать в странах с развитым органическим сельским хозяйством. Адыгея привлекла инвесторов экологией, производством качественных продуктов питания, а также удобным географическим положением и растущей инвестиционной привлекательностью.

«Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству с зарубежными партнерами. У нас наработан опыт выпуска высококачественных продуктов питания. При этом экологически чистое производство занимает особое место в стратегии экономического развития региона. Это наше преимущество, которое необходимо сохранять и развивать», — сказал глава Адыгеи.

По мнению Кумпилова, появление распределительного центра, где создадут лаборатории для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран и требованиям халяль, будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.

Во время визита делегации рассмотрят вариант размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка. Кроме того, инвесторам предложили посетить ряд агропредприятий республики — потенциальных экспортеров продуктов.

Сейчас правительство ОАЭ реализует социальную программу, направленную на противодействие развитию у местного населения хронических заболеваний, спровоцированных потреблением некачественной пищевой продукции. Практическую реализацию этого проекта поручили компании «Аль-Фаладж».