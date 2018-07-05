В Ростове маршрутка врезалась в столб, шесть человек пострадали

В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в опору линии электропередачи, пострадали шесть человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительной информации водитель маршрутки №85 не справился с управлением.



Всего в маршрутке было 18 пассажиров, шестеро из них обратились за медицинской помощью.



Как писали Юга.ру, 4 июля пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области, два человека погибли.