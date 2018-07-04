Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области, есть погибшие
Ростовская область Мария Строителева
Пассажирский поезд Архангельск — Новороссийск и КамАЗ столкнулись на железнодорожном переезде под хутором Еремеевка Ростовской области. По предварительным данным, погибли два человека
Как рассказал Юга.ру источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Еще четыре человека пострадали.
Подробности происшествия выясняются.
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