Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области, есть погибшие

Ростовская область

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Пассажирский поезд Архангельск — Новороссийск и КамАЗ столкнулись на железнодорожном переезде под хутором Еремеевка Ростовской области. По предварительным данным, погибли два человека

Как рассказал Юга.ру источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Еще четыре человека пострадали.

Подробности происшествия выясняются.

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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области, есть погибшие
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