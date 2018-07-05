Государство не поощрит российских футболистов деньгами за выступление на ЧМ

Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на мундиале

«Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада — отдельная история, там множество видов спорта», — сказал «Интерфаксу» источник во властных кругах.

Информация была подтверждена и другим источником, который сообщил, что сборная уже выиграла 16 млн долларов, которые выплатит ФИФА. Из них 8 млн долларов заберет Российский футбольный союз. По сообщениям СМИ, из указанных денег каждый игрок получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу). Сборной, занявшей четвертое место, выплатят 22 млн долларов, третье — 24 млн долларов, второе —28 млн долларов, первое — 38 млн долларов.

Как писали Юга.ру, сборная России в серии пенальти обыграла Испанию. В четвертьфинале мундиаля 7 июля наша сборная выйдет на поле сочинского стадиона «Фишт» против Хорватии, а Швеция — против Англии. Победители пар сыграют в полуфинале 11 июля.