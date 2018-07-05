К поискам пропавшего мальчика в Сочи присоединилась дополнительная группа спасателей
В горах Сочи второй день продолжаются поиски пропавшего 13-летнего туриста
К месту поисков 5 июля в 7:00 на вертолете доставили дополнительную группу спасателей и снаряжение. Подростка ищут в окрестностях высокогорного озера Хуко, в районе родника Холодный и поляны Стадника, спасатели обследуют берега притоков реки Шахе.
Группировка ЮРПСО МЧС достигает 42 человека, в том числе, медик МЧС и кинологи. Поиск ведут специалисты «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ЮРПСО.
Как сообщали Юга.ру, 13-летний подросток из незарегистрированной туристической группы пропал вечером 3 июля в районе Бабук-Аула. Туристы спускались с подножья горы Фишт в сторону Сочи.
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