К поискам пропавшего мальчика в Сочи присоединилась дополнительная группа спасателей

В горах Сочи второй день продолжаются поиски пропавшего 13-летнего туриста

К месту поисков 5 июля в 7:00 на вертолете доставили дополнительную группу спасателей и снаряжение. Подростка ищут в окрестностях высокогорного озера Хуко, в районе родника Холодный и поляны Стадника, спасатели обследуют берега притоков реки Шахе.

Группировка ЮРПСО МЧС достигает 42 человека, в том числе, медик МЧС и кинологи. Поиск ведут специалисты «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ЮРПСО.