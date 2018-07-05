К поискам пропавшего мальчика в Сочи присоединилась дополнительная группа спасателей

Краснодарский край

Распечатать

В горах Сочи второй день продолжаются поиски пропавшего 13-летнего туриста

К месту поисков 5 июля в 7:00 на вертолете доставили дополнительную группу спасателей и снаряжение. Подростка ищут в окрестностях высокогорного озера Хуко, в районе родника Холодный и поляны Стадника, спасатели обследуют берега притоков реки Шахе.

Группировка ЮРПСО МЧС достигает 42 человека, в том числе, медик МЧС и кинологи. Поиск ведут специалисты «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Как сообщали Юга.ру, 13-летний подросток из незарегистрированной туристической группы пропал вечером 3 июля в районе Бабук-Аула. Туристы спускались с подножья горы Фишт в сторону Сочи.

МЧС Розыск людей Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре в бэби-боксе нашли девочку
В Адыгее съемки фильма «Батальон» завершат 7 июля
К поискам пропавшего мальчика в Сочи присоединилась дополнительная группа спасателей
Отбитый Акинфеевым пенальти на матче Россия — Испания изобразили на золотой медали
Курорт «Роза Хутор» открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон-2018/19
В Правительстве РФ сообщили о возможном повышении пособия по безработице

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале