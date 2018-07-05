Сбивший в Сочи пешеходов водитель признался, что не спал двое суток

В Сочи по факту ДТП, в котором водитель автомобиля сбил пешеходов, проводят проверку

В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще троих пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о ДТП на улице Армавирской поступила в дежурную часть УВД по Сочи около 14:00.

«По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Центрального района Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где наехал на пешеходов», — говорится в сообщении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель дал признательные показания. Он заявил в полиции, что работает таксистом и уснул за рулем, так как до этого не спал двое суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщали Юга.ру, водитель, сбивший пешеходов, не пострадал.