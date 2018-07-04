В Сочи автомобиль врезался в шестерых прохожих

Краснодарский край

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В Сочи 4 июля автомобиль врезался в пешеходов

Авария случилась в Дагомысе на пересечении улицы Ленинградской и Батумского шоссе. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в пешеходов, идущих по тротуару.

По данным телеканала «360», двух человек отвезли в больницу, еще один скончался на месте. Водитель, сбивший пешеходов, не пострадал.

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