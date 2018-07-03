В Краснодаре пройдет форум «Многоликая свобода»
В Краснодаре 14 июля состоится форум сторонников свободы «Многоликая свобода»
Мероприятие начнется в 12:00 в бизнес-центре IQ на улице Путевой, 1. Форум проводит Центр рыночных исследований им. Адама Смита при поддержке Фонда Фридриха Науманна. Зарегистрироваться можно по ссылке.
«Экономисты, социологи, правозащитники и активисты делятся своим знанием о свободе и ее восприятии, о взаимоотношении общества и государства, о рынке и предпринимательстве и об инструментах свобод», — сообщается в группе мероприятия.
На форуме выступят: кандидат экономических наук Григорий Баженов (Москва), координатор проектов московского отделения Фонда Фридриха Науманна Анна Айвазян, член Федерации практической стрельбы России Алексей Овсиенко (Москва), культуролог и журналист Денис Куренов и адвокат Михаил Беньяш (оба — Краснодар).
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«Я буду рассказывать преимущественно о протестном акционизме — о его возможностях в эпоху закручивания гаек. Акцент сделаю на "Отрядах Путина", взгляну на них не как на безумных бабок, возглавляемых [Маратом] Динаевым, а как на акционистский проект, работающий в стратегии субверсивной аффирмации, то есть присвоения риторики и ценностей пропаганды и доведения ее до абсурда», — рассказал Куренов Юга.ру.
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Михаил Беньяш сообщил Юга.ру, что его выступление будет о судах, о том, насколько эффективно можно защитить в них свои интересы, об органах судейского сообщества и «системных пороках, которые ведут к уничтожению независимости судей».
«А если останется время, то о принципе правовой определенности и эстоппеле», — добавил адвокат.
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