В Краснодаре пройдет форум «Многоликая свобода»

В Краснодаре 14 июля состоится форум сторонников свободы «Многоликая свобода»

Мероприятие начнется в 12:00 в бизнес-центре IQ на улице Путевой, 1. Форум проводит Центр рыночных исследований им. Адама Смита при поддержке Фонда Фридриха Науманна. Зарегистрироваться можно по ссылке. «Экономисты, социологи, правозащитники и активисты делятся своим знанием о свободе и ее восприятии, о взаимоотношении общества и государства, о рынке и предпринимательстве и об инструментах свобод», — сообщается в группе мероприятия.

На форуме выступят: кандидат экономических наук Григорий Баженов (Москва), координатор проектов московского отделения Фонда Фридриха Науманна Анна Айвазян, член Федерации практической стрельбы России Алексей Овсиенко (Москва), культуролог и журналист Денис Куренов и адвокат Михаил Беньяш (оба — Краснодар).

«Я буду рассказывать преимущественно о протестном акционизме — о его возможностях в эпоху закручивания гаек. Акцент сделаю на "Отрядах Путина", взгляну на них не как на безумных бабок, возглавляемых [Маратом] Динаевым, а как на акционистский проект, работающий в стратегии субверсивной аффирмации, то есть присвоения риторики и ценностей пропаганды и доведения ее до абсурда», — рассказал Куренов Юга.ру.