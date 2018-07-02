В Ставрополе в больнице умерла роженица
Ставропольский край Маша Волобуева
В Ставрополе СК начал проверку после сообщений о смерти женщины в больнице
По предварительным данным, 19 июня в родильное отделение городской клинической больницы № 4 поступила беременная женщина. Через несколько часов она перестала отвечать на звонки, позже родственникам рассказали, что она умерла.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, изъяло медицинские документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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