Баскетболисты сборной России обыграли Бельгию в матче квалификации Кубка мира

Мужская сборная России по баскетболу 29 июня провела матч 5-го тура первого этапа квалификации Кубка мира 2019 года против национальной команды Бельгии

Игра прошла в Антверпене и завершилась со счетом 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17).

Самым результативным игроком в составе команды россиян стал Тимофей Мозгов, набравший 14 очков.

В матче выступили три игрока «Локомотива-Кубани» — Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев и Евгений Бабурин. На счету Хвостова 14 очков, Кулагин принес команде 12 очков, Ивлев набрал 2 очка.

В это же время в Тузле прошел поединок, в котором Франция разгромила Боснию и Герцеговину — 52:102. Таким образом, сборная России досрочно заняла второе место в группе E и вышла во второй этап квалификации.

Как сообщали Юга.ру, заключительный матч первого отборочного раунда команда Сергея Лазаревича проведет 2 июля в краснодарском «Баскет-холле», соперником станет сборная Франции.