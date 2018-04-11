Содержание «Ростов-Арена» обойдется в 300 млн рублей в год

Годовое содержание нового стадиона «Ростов-Арена» составит 300 млн рублей в год

«Общая сумма расходов на содержание стадиона составила 309 млн рублей, из них 90 млн рублей — это из внебюджетных источников, 210-220 млн рублей — бюджетная нагрузка на содержание стадиона», — рассказал журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют 15 апреля матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).